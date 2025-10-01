Renfe habilita 70 autobuses para garantizar la movilidad durante las obras ferroviarias en Huelva del 10 al 12 de octubre

Renfe ha programado un dispositivo especial de transporte por carretera con 70 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros durante las obras que Adif acometerá en la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla del 10 al 12 de octubre.

Las actuaciones, según ha informado la compañía, tienen como objetivo reparar los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024 y la borrasca Garoé de enero pasado, además de renovar un paso a nivel en el municipio de La Palma del Condado.

Durante ese fin de semana, todos los servicios de Media Distancia entre Huelva y Sevilla —incluyendo las paradas en estaciones intermedias— se realizarán íntegramente por carretera, con un total de 57 autobuses habilitados para cubrir la demanda de los viajeros.

En el caso de los trenes de Larga Distancia con destino y origen Madrid, Renfe ha previsto que los usuarios completen el trayecto Madrid-Sevilla en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y que el recorrido Sevilla-Huelva se efectúe en autobús, con 13 servicios complementarios y parada en La Palma del Condado.

Además, Renfe ha ajustado los horarios de los trenes habituales Huelva-Madrid para adaptarlos a este dispositivo temporal, que estará en vigor únicamente durante los días en que se prolonguen las obras.