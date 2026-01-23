Renfe devuelve desde este viernes en Huelva los equipajes del Alvia accidentado en Adamuz

Renfe ha iniciado este viernes en la estación de Huelva la devolución de los equipajes y efectos personales recuperados del tren Alvia siniestrado en Adamuz. Los objetos se encuentran bajo custodia de la compañía en un punto de recogida habilitado en el local de la antigua cafetería de la estación.

El servicio, atendido por personal de Renfe, estará operativo todos los días en horario de 09.00 a 21.00 horas, con el objetivo de facilitar la atención a viajeros y familiares. En una primera fase se entregarán mochilas y maletas y, posteriormente, una vez completado el inventariado, se incorporarán otros efectos personales como ropa, dispositivos electrónicos, bolsos o carteras.

Durante el proceso de entrega, el personal podrá contar, si es necesario, con el apoyo de la psicóloga del Centro de Atención a Familiares de Renfe, ubicado también en la estación de Huelva. La custodia, tratamiento y devolución de las pertenencias se realiza conforme al Plan de Asistencia a Familiares de Víctimas de Accidentes Ferroviarios (PAVAFF) de Renfe.

Para retirar los efectos personales será necesario cumplimentar un documento de identificación y presentar el DNI u otro documento acreditativo. En caso de recogida por terceros, se exigirá autorización y copia del documento del titular; y, cuando se trate de pertenencias de personas fallecidas, el certificado de defunción. Quienes no puedan desplazarse a Huelva podrán contactar con la línea específica 900 10 10 20 para gestionar alternativas.

Tras la autorización de las autoridades, Renfe trasladó los equipajes a Huelva para su limpieza, acondicionamiento y clasificación por personal especializado. Las maletas cerradas han sido limpiadas exteriormente, los objetos sueltos clasificados por tipología y las prendas enviadas a tintorería. La compañía mantiene activo su dispositivo de atención y acompañamiento para facilitar la recuperación de pertenencias en un momento especialmente delicado para las familias afectadas.