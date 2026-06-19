Récord turístico con los mismos problemas de siempre

La provincia de Huelva afronta el verano de 2026 con unas perspectivas turísticas muy positivas. El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) prevé una temporada que podría igualar e incluso superar los resultados alcanzados en 2025, considerado uno de los mejores años para el sector en la provincia.

Las previsiones reflejan una demanda sólida, especialmente en los destinos costeros, donde se espera una elevada ocupación durante los meses de julio y agosto. Además, el sector confía en que las reservas de última hora, cada vez más habituales, permitan mejorar los datos actuales conforme avance la temporada.

Por zonas, la Costa Occidental prevé alcanzar una ocupación media del 67% en junio, del 77% en julio y del 84% en agosto. La Costa Oriental presenta cifras aún más elevadas, con previsiones del 79% en junio, del 82% en julio y del 91% en agosto. Huelva capital espera registrar ocupaciones del 74% en junio, 82% en julio y 87% en agosto, mientras que la Sierra de Aracena y Picos de Aroche mantiene una evolución estable con margen de mejora gracias al turismo de proximidad.

El mercado nacional continuará siendo el principal motor del turismo onubense, representando alrededor del 84,5% de los visitantes previstos. El turismo internacional supondrá el 15,5% restante, con una presencia cada vez más destacada de viajeros procedentes de Portugal.

Las buenas expectativas también se trasladan al conjunto de actividades ligadas al sector. La hostelería espera incrementar su facturación entre un 2% y un 3%; las empresas de transporte prevén crecer por encima del 4,8%; las actividades de experiencias turísticas calculan una mejora cercana al 4,2%; y las agencias de viajes estiman aumentos de facturación de entre un 6% y un 7,5%.

Sin embargo, junto a estas previsiones optimistas, el sector vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica. Los empresarios consideran que el principal obstáculo para consolidar el crecimiento turístico de Huelva sigue siendo la falta de infraestructuras.

Las deficiencias ferroviarias, las limitaciones de las conexiones por carretera y la ausencia de una infraestructura aeroportuaria continúan apareciendo entre las principales preocupaciones de los profesionales del turismo, que consideran que estas carencias dificultan la llegada de visitantes y restan competitividad frente a otros destinos.

A ello se suma la demanda de un Palacio de Congresos y Exposiciones que permita atraer eventos y actividad económica durante todo el año, favoreciendo la desestacionalización del turismo.

Luis Arroyo: “Huelva necesita infraestructuras para seguir creciendo”

Según el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, “las previsiones para este verano son positivas y confirman la fortaleza del destino Huelva. La reserva de última hora volverá a ser clave en la evolución de la temporada y confiamos en igualar e incluso superar los resultados alcanzados en 2025”.

Arroyo subraya que “el mercado nacional seguirá siendo nuestro principal cliente, sin olvidar la importancia creciente del visitante internacional, especialmente del portugués”, pero advierte de que “si queremos seguir creciendo, atraer nuevas inversiones y avanzar en la desestacionalización turística, es imprescindible resolver las carencias históricas en materia de infraestructuras que lastran la competitividad de nuestra provincia”.

“Necesitamos mejores comunicaciones ferroviarias y por carretera, una solución aeroportuaria para Huelva y un Palacio de Congresos y Exposiciones que nos permita atraer actividad económica y visitantes durante todo el año. El potencial turístico de Huelva está fuera de toda duda; ahora necesitamos las herramientas para desarrollarlo plenamente”, concluye.

Con unas previsiones que apuntan a otro verano de cifras récord, el sector turístico onubense vuelve a insistir en que el potencial de la provincia está fuera de toda duda. La asignatura pendiente, aseguran, sigue siendo dotar a Huelva de las infraestructuras necesarias para competir en igualdad de condiciones con otros grandes destinos turísticos.