Ranking definitivo de los bocadillos playeros: los héroes sin capa del verano onubense

La playa tiene sus rituales: elegir el sitio bueno (con sombra natural o sin vecinos gritones), montar el chiringuito familiar, sacar las sillas de aluminio heredadas y, por supuesto, abrir la nevera a eso de las 13:45. Ahí dentro está el verdadero tesoro: el bocadillo playero. No es solo comida. Es un símbolo de identidad, un bocado emocional que huele a infancia, a arena, a crema solar y a pan sudado por el sol.

En este ranking (No tiene porqué estar en orden), recogemos los más míticos. Los que todos hemos probado. Los que aún hoy resisten a modas y gastro-innovaciones:

1. El Rey: Filete empanado con o sin pimientos

Clásico entre clásicos. Filete de pollo o cerdo rebozado, con o sin pimientos verdes fritos. Algunos lo enriquecen con queso fundido o lechuga, pero no le hace falta. El pan se reblandece justo lo necesario para que cada mordisco sepa a gloria. Idealmente envuelto en papel de aluminio y colocado junto a una botella congelada para mantener la dignidad.

2. Lomo con queso, con manteca o con salsa brava

El favorito de los veteranos. Puede venir frío o templado. La manteca colorá se derrite ligeramente y convierte el pan en una delicia. La versión “brava” se sube a la ola del picante y no deja indiferente. Quienes lo llevan, saben lo que hacen.

3. Ensaladilla rusa en pan de barra

Este es para valientes (o para quienes llevan buena nevera). Lleva huevo cocido, atún, patata, mayonesa… y si viene con tropezones de aceituna, mejor. Cuando el pan chupa un poco del jugo es cuando alcanza su clímax. Si sobrevives sin mayonesa en las piernas, enhorabuena.

4. Atún con tomate

El ligero, el “fit”, el que intenta compensar el cartucho de churros del desayuno. Refrescante y sabroso, resiste bien el calor. Hay quien le añade huevo duro o maíz. Un acierto siempre que el tomate esté bien escurrido para no acabar con pan sopa.

5. Tortilla de patatas (con o sin cebolla)

Un fijo en cualquier mochila. Aguanta lo que le echen. Puede cortarse en porciones para compartir, no necesita frío y es perfecto para el remojo post baño. La tortilla con pimientos también tiene su club de fans. Versión plus: con mayonesa aparte.

6. Queso fresco con membrillo o jamón cocido

Para paladares suaves y amantes del contraste dulce-salado. Ligero, limpio, elegante. Cuidado con el membrillo al sol: puede derretirse hasta parecer miel. Mejor conservar en papel vegetal o con servilleta envolvente.

7. Jamón serrano con tomate

No falla nunca. Pan crujiente, jamón con buena grasa y tomate restregado o en rodajas. Sabe igual de bien a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde. Es como llevar media taberna contigo, sin romper la sombrilla.

8. Salchichón, mortadela o chorizo del de toda la vida

Los embutidos cortados a cuchillo, puestos sobre pan de telera o mollete. Resistentes, baratos y sabrosos. Entrañables. Recordamos abrir la nevera y verlos envueltos en servilletas de bar reutilizadas como si fuera lo más normal del mundo. Y lo era.

9. Bocadillo de pimientos fritos solos

Minimalismo andaluz. Solo pimientos verdes o rojos fritos en aceite de oliva, a veces con un toque de ajo. El pan se baña ligeramente y eso, amigos, es cocina gourmet de sombrilla y toalla.

10. La versión moderna: hummus con calabacín asado

Para los veganos playeros o quienes han evolucionado gastronómicamente. Hummus untado con verduras al horno, rúcula y pan integral. Si consigues que no se desmorone al tercer mordisco, estás en nivel experto.

11. Versión retro 1: Pan con chocolate

Sí, lo que le dabas a los niños para merendar… y lo que muchos siguen bajando a la playa envuelto en papel de horno. Pan de barra (a poder ser del día anterior), una onza de chocolate metida a presión. Se derrite con el calor y se convierte en un manjar intergeneracional.

12. Versión retro 2: Pan con aceite y azúcar

Simplicidad sublime. Un chorro de aceite de oliva virgen sobre miga, espolvoreado con azúcar blanco. Brilla como si lo hubiese preparado un chef con estrella Michelin, pero te lo hizo tu abuela. En la playa, es pura infancia rescatada del fondo de la mochila.

¿Y de postre?

Fruta cortada en tupper (con tenedor de plástico).

Sandía envuelta en film que gotea por toda la toalla.

Magdalenas, sobaos o bizcochos caseros, que se desmigajan dentro del bolso.

Barritas energéticas que en realidad son chocolate con complejo de gimnasio.

Bonus track: el maridaje

Refrescos familiares de 2 litros.

Cerveza bien fresquita, escondida en la sombra.

Gazpacho en botella.

Agua congelada que se convierte en el bien más preciado del grupo.

Conclusión:

El bocadillo de playa no es solo comida. Es identidad, es familia, es verano. El debate sobre cuál es el mejor es eterno, pero hay una verdad universal: todos saben mejor con la piel llena de sal, el cuerpo ardiendo de sol y el sonido de las olas de fondo. La playa puede cambiar. El bocadillo, nunca.