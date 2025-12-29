Huelva afronta los últimos días del año con tiempo estable y temperaturas frías

La ciudad de Huelva vivirá los últimos días de 2025 con un ambiente mayoritariamente tranquilo en lo meteorológico, con temperaturas suaves propias del invierno atlántico y pocas precipitaciones según los modelos actuales de pronóstico.

Para este lunes 29 de diciembre, se espera una jornada con cielos entre soleados y con intervalos de nubes, y sin probabilidad significativa de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre una mínima alrededor de 5 °C y una máxima cercana a 15 °C, un patrón que invita a actividades al aire libre con abrigo ligero.

El martes 30 de diciembre ofrecerá condiciones muy similares: predominio del sol o nubes dispersas y tiempo seco a lo largo del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a 6 °C, mientras que las máximas volverán a situarse alrededor de 15 °C, sin previsión de lluvia destacable.

Ya en Nochevieja, miércoles 31 de diciembre, aunque se prevé un ligero aumento de nubosidad durante la tarde y la noche, las condiciones seguirán siendo mayormente estables. Las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 10 °C y las máximas rondarán los 14 °C. La probabilidad de lluvia débil o lloviznas dispersas es baja, por lo que la despedida del año transcurrirá en general con tiempo seco en la capital.

En conjunto, estas jornadas previas al inicio de 2026 traerán a Huelva un clima suave, con pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual para diciembre, un patrón que se mantiene en las previsiones de invierno del mes.