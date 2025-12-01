El Raja Casablanca, campeón de Marruecos en 2024

Y la temporada 2023/2024 es la mejor prueba de ello. Entonces, el destino del campeonato se decidió en la última jornada. Es fácil seguir la liga local en una casa de apuestas de confianza. Y las apuestas deportivas seguras con 1xBet Guatemala están al alcance de todos.

Así, en 2024, el club Raja Casablanca logró ganar el título de campeón. Al final de la temporada, su ventaja sobre el FAR Rabat, que terminó segundo, fue de solo 1 punto. El impactante final de la campaña, en el que el equipo no perdió ni un solo punto, determinó el resultado de la carrera por el título.

Para entonces, el Raja Casablanca llevaba mucho tiempo sin ganar el campeonato nacional. Por eso, el equipo estaba decidido a recuperar el terreno perdido. Todos los jugadores se esforzaron al máximo en el campo.

Durante todo el torneo, el equipo no sufrió ni una sola derrota. Esa es la marca de los verdaderos campeones. Así, en 30 jornadas, el club consiguió 21 victorias y 9 empates. El equipo marcó muchos goles, pero defendió aún mejor. A lo largo de toda la temporada, el club solo encajó 15 goles. Esto es menos que sus competidores. Al final, su sólida defensa determinó el resultado de la carrera por el campeonato.

Factores clave para la victoria del equipo en la carrera por el título

El Raja Casablanca estaba entre los aspirantes al título. Aunque difícilmente se le consideraba el principal favorito.

Entre los factores que llevaron a este club a terminar en primera posición en la tabla de clasificación, cabe destacar:

Buena compenetración entre los jugadores. No hubo fallos ni errores en sus acciones. Los futbolistas actuaron de forma organizada. Como resultado, lograron un resultado positivo. Excelentes actuaciones de los líderes. En primer lugar, cabe destacar a Yusri Bouzoka. Esa temporada, el jugador se distinguió en el campeonato 14 veces. Gracias a ello, se convirtió en el máximo goleador de la liga. Capacidad para distribuir correctamente las fuerzas a lo largo de todo el torneo. En gran parte por eso, al final de la temporada el equipo se mostraba seguro y fresco. Derrotó fácilmente a sus rivales y, al final, logró conquistar el ansiado título. La motivación. Como ya se ha dicho anteriormente, el club llevaba mucho tiempo sin ganar el campeonato. Para muchos jugadores del Raja Casablanca, era la primera oportunidad de conquistar un trofeo de este nivel.

Así, el equipo ha tenido una temporada genial y llena de acción. Ha sido un triunfo totalmente merecido. Durante todo el año, el club no ha tenido ningún tropiezo. Esa estabilidad tan increíble es su principal baza.