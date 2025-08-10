Qué hacer en caso de accidente de tráfico: guía para actuar con rapidez y seguridad

Un accidente de tráfico puede ser una experiencia traumática, pero saber cómo actuar puede marcar la diferencia para tu seguridad y para la resolución del incidente. Lo primero es mantener la calma y comprobar si hay heridos. Si alguien necesita atención urgente, llama al 112 de inmediato.

Si las circunstancias lo permiten, mueve los vehículos a un lugar seguro para evitar más accidentes. Es muy importante no abandonar el lugar sin cumplir con los trámites legales.

Intercambia con los otros conductores la información básica: nombres, teléfonos, matrículas y datos del seguro. Completa el parte amistoso con todos los detalles del accidente. Si tienes teléfono móvil, haz fotos del lugar, los daños y cualquier señalización relevante.

Nunca reconozcas culpa en el momento ni firmes documentos que no comprendas. Informa a tu aseguradora lo antes posible y guarda todas las comunicaciones.

En caso de desacuerdos, puedes acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte para resolver el conflicto sin necesidad de juicio.

Mantener la calma, actuar con rapidez y tener la documentación en orden te protegerá y facilitará que todo se resuelva de la mejor manera posible.