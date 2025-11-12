¿Qué es Mailrelay? Beneficios que debes conocer para tu email marketing

Puede que las redes sociales cambien sus algoritmos cada dos por tres o que las tendencias se reinventen cada año, pero el email marketing continúa siendo una de las formas más efectivas de llegar al público correcto y generar ventas reales.

Ahora bien, la gran pregunta es: ¿con qué herramienta hacerlo? Hoy en día existen decenas de opciones —Mailchimp, Brevo, Acumbamail o Benchmark, por mencionar algunas—, y todas prometen ser la mejor. Pero entre tanta competencia, hay una que ha sabido destacar por ofrecer mucho más sin complicarte la vida ni vaciarte el bolsillo: Mailrelay.

Esta plataforma española se ha convertido en la favorita de miles de empresas, emprendedores y profesionales del marketing por una sencilla razón: combina potencia, facilidad de uso y un servicio humano que marca la diferencia. A continuación, te contamos por qué está dejando atrás a gigantes del sector y cómo puede ayudarte a llevar tu estrategia de email marketing a otro nivel.

El plan gratuito más generoso del mercado

Empecemos por lo que suele interesar más: el precio. O mejor dicho, lo que ofrece sin cobrar. Mailrelay tiene uno de los planes gratuitos más completos que existen actualmente. Mientras plataformas como Mailchimp o Brevo te limitan a unos pocos cientos de contactos y te obligan a subir de plan apenas tu lista crece, Mailrelay te permite enviar hasta 80.000 correos al mes a 20.000 contactos sin pagar un solo euro.

Y lo mejor es que no se guarda ases bajo la manga: no hay límites diarios, ni funciones bloqueadas, ni logos molestos que estropeen tus envíos. Puedes usar el plan gratuito con total libertad, exactamente igual que si pagaras por él. Esto no solo permite que pequeños negocios o emprendedores den sus primeros pasos sin miedo a los costos, sino que también resulta muy útil para empresas medianas que desean probar una herramienta robusta sin compromisos.

En otras palabras, es el tipo de plan gratuito que realmente te deja trabajar, no una simple “versión de prueba” con fecha de caducidad. Y eso, en un mercado donde casi todo es de pago, ya es una gran ventaja.

Soporte al cliente: humano, rápido y en tu idioma

¿Alguna vez intentaste contactar con el soporte técnico de una herramienta y terminaste hablando con un chatbot que no entendía ni tus preguntas? Eso no pasa con Mailrelay. Su equipo de atención al cliente es real, humano y cercano, disponible incluso si usas el plan gratuito.

Puedes comunicarte por teléfono, chat o tickets, y siempre recibirás respuestas personalizadas en tu idioma. Nada de mensajes automáticos ni esperas eternas. Esta atención directa y amable es una de las razones por las que tantos usuarios se quedan en la plataforma, incluso después de probar otras opciones más conocidas.

Mailchimp, por ejemplo, restringe su soporte en español solo a los planes de pago, mientras que Acumbamail o Brevo suelen tardar más en responder. Mailrelay, en cambio, trata a todos sus usuarios con la misma prioridad, sin importar si pagan o no. En definitiva, ofrece la tranquilidad de saber que siempre habrá alguien del otro lado dispuesto a ayudarte cuando algo no salga como esperabas.

Entregabilidad impecable

De nada sirve crear el mejor correo del mundo si termina en la carpeta de spam. Por eso, uno de los grandes puntos fuertes de Mailrelay es su excelente tasa de entregabilidad, algo que logra gracias a su tecnología propia y al uso de rangos de IPs dedicados.

Mientras otras plataformas dependen de servidores compartidos o externos, Mailrelay gestiona su propia infraestructura, lo que le permite tener un control total sobre la reputación del envío y los algoritmos que determinan si tus correos entran en bandeja de entrada o no. Esto se traduce en un porcentaje mucho más alto de mensajes entregados correctamente, algo que se nota en las aperturas, clics y conversiones.

Además, la herramienta ofrece un servidor SMTP perfecto para correos transaccionales (como confirmaciones de compra, recordatorios o notificaciones automáticas), lo que amplía las posibilidades para cualquier tipo de negocio digital. Así, no solo te comunicas mejor con tus clientes, sino que lo haces con la garantía de que tu mensaje realmente será leído.

Automatización visual

Si hay algo que los profesionales del marketing valoran, es el tiempo. Y en eso, Mailrelay también marca la diferencia. Su sistema de automatización con flujos visuales te permite crear secuencias automáticas sin complicarte la vida con códigos o configuraciones complejas.

¿Quieres dar la bienvenida a nuevos suscriptores? ¿Lanzar una serie de emails con promociones semanales? ¿Enviar felicitaciones en los cumpleaños? Todo eso puedes hacerlo en pocos clics gracias a una interfaz visual muy intuitiva. Además, permite añadir condicionales para personalizar aún más los mensajes según el comportamiento del usuario: si abrió un correo, si hizo clic, si no interactuó, etc.

Otras plataformas también ofrecen automatización, pero muchas de ellas reservan estas funciones para los planes premium o limitan la cantidad de flujos que puedes crear. Mailrelay, en cambio, te deja experimentar y construir estrategias completas desde el primer día, sin restricciones molestas.

Métricas en tiempo real

Una buena estrategia de email marketing no se trata solo de enviar correos, sino de entender qué funciona y qué no. Por eso, Mailrelay incluye informes en tiempo real con mapas de clics, mapas de calor y estadísticas detalladas que te muestran exactamente cómo se comportan tus suscriptores.

Además, cuenta con pruebas A/B que te permiten comparar versiones de un mismo correo (por ejemplo, dos asuntos distintos) y descubrir cuál genera más apertura o interacción. Esta información es oro puro para mejorar tus campañas y aumentar el retorno de inversión (ROI).

Lo más interesante es que estas funciones están disponibles incluso en el plan gratuito, algo poco común en el sector. Así, puedes analizar tus resultados y optimizar tus envíos sin pagar ni un euro extra.

Integraciones, formularios y landing pages

Mailrelay no solo es potente por dentro, también se adapta fácilmente a otras herramientas que ya uses. Gracias a su API avanzada y a su compatibilidad con Make.com, puede integrarse con plataformas como WordPress, Prestashop, CRMs o ERPs sin complicaciones.

Además, permite crear formularios de suscripción personalizables y landing pages para captar leads directamente desde tu sitio web o tus redes sociales. Esto convierte a la herramienta en una solución todo en uno para atraer, fidelizar y convertir suscriptores en clientes reales.

En un mercado repleto de opciones, Mailrelay se ha ganado un lugar privilegiado por ofrecer lo que muchos prometen pero pocos cumplen: un servicio completo, fácil de usar y accesible para todos. Su plan gratuito es el más generoso del mercado, su entregabilidad es impecable y su soporte humano la convierte en una opción ideal tanto para quienes empiezan como para negocios consolidados.

Si estás buscando una plataforma que te permita crecer sin restricciones ni costes ocultos, Mailrelay es una apuesta segura. No solo te ayudará a comunicarte mejor con tu audiencia, sino que te hará disfrutar del proceso de crear y automatizar tus campañas. Porque, al final, el buen email marketing no se trata solo de enviar correos: se trata de construir relaciones duraderas.