La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y viento en Huelva para este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias y fuertes rachas de viento en la provincia de Huelva para este jueves, 14 de noviembre. La alerta afectará a prácticamente todo el territorio onubense, con excepción de la Sierra, donde se mantendrá el nivel amarillo.

Según la previsión de la Aemet, el episodio de inestabilidad traerá precipitaciones intensas y vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora en zonas costeras y del Andévalo. En el litoral, no se descartan acumulaciones de lluvia localmente fuertes en pocas horas.

En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el aviso permanecerá en nivel amarillo tanto por lluvias como por viento durante la jornada del jueves y se prolongará hasta las 11.00 horas del viernes, cuando se prevé que la situación meteorológica empiece a mejorar.

La Aemet recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera y en actividades al aire libre, ante el riesgo de acumulación de agua y caída de ramas o elementos urbanos debido a las rachas de viento.