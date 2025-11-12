La Junta destaca la eficacia del Plan Infoca en Huelva tras una campaña con 1.049 hectáreas afectadas

La Junta de Andalucía ha hecho balance de la última campaña del Plan Infoca en la provincia de Huelva, destacando la eficacia del dispositivo y la rápida respuesta de los operativos ante los incendios forestales registrados durante el verano.

En la reunión del Comité Asesor del Plan Infoca, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, junto al director provincial de Infoca, Alejandro López, detalló los datos de una campaña que se ha cerrado con 1.049 hectáreas afectadas, de las cuales 672 correspondieron a superficie arbolada y 377 a matorral, en un total de 159 actuaciones forestales.

Correa subrayó que estos resultados “ponen de manifiesto la profesionalidad, coordinación y eficacia del dispositivo Infoca, que ha vuelto a demostrar su capacidad de respuesta incluso en condiciones meteorológicas especialmente adversas”.

El delegado recordó que el verano de 2025 ha sido uno de los más secos y calurosos de los últimos años, lo que incrementó el riesgo de incendios en toda la provincia. Aun así, la superficie afectada se ha mantenido dentro de los márgenes previstos gracias a la rápida intervención de los medios terrestres y aéreos.

Por su parte, Alejandro López destacó el papel fundamental de la prevención y la vigilancia continua, así como la importancia de la colaboración ciudadana. “Cada aviso a tiempo puede evitar una tragedia ambiental”, señaló.

La Junta ha reiterado su compromiso de seguir reforzando los recursos humanos y materiales del Infoca, así como la formación y modernización de sus equipos, con el objetivo de mejorar la protección de los montes y entornos naturales onubenses.