Punta Umbría activa un dispositivo especial de atención psicosocial para los afectados por el accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha puesto en marcha un dispositivo especial de atención psicológica y social destinado a las personas afectadas por el accidente de tren ocurrido en Adamuz, con especial prioridad para los vecinos del municipio costero.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que este ofrecimiento ya ha sido trasladado personalmente a los familiares, subrayando que se han activado todos los recursos humanos necesarios para acompañarlos y apoyarlos en unos momentos especialmente duros.

El dispositivo cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y psicopedagogas, con el objetivo de ofrecer una atención profesional y adaptada a las necesidades derivadas de una situación traumática de esta magnitud.

Las personas interesadas pueden acceder a este servicio a través de los Servicios Sociales, ubicados en el Edificio Galeón, o mediante los teléfonos 959 49 51 40 y 608 72 99 99, así como a través del correo electrónico serviciossociales@puntaumbria.es. Desde el área municipal recuerdan que los familiares de las personas afectadas también son considerados especialmente vulnerables, por lo que resulta fundamental garantizarles un apoyo psicológico adecuado.

Además, la Asociación Resurrección y el Centro Polivalente Paloma Ramírez han puesto a disposición de las personas y familias afectadas atención psicológica gratuita como refuerzo a este dispositivo municipal.