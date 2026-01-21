Punta Umbría acoge el emotivo reencuentro entre los padres de José Durán y quienes le salvaron la vida en Adamuz
Un abrazo cargado de gratitud y humanidad en medio del dolor dejado por la tragedia ferroviaria
En medio del dolor y la conmoción provocados por el accidente ferroviario de Adamuz, Punta Umbría vivió este miércoles un momento de luz y esperanza. Los padres de José Durán, Carmelo y Eli, se reencontraron con las personas que salvaron la vida de su hijo en los instantes más críticos del siniestro: Elisabeth Ayllón y los menores Julio Rodríguez y José Cepas.
El encuentro tuvo lugar en el Ayuntamiento de Punta Umbría y estuvo marcado por la emoción, los abrazos sinceros y un agradecimiento difícil de expresar con palabras. Posteriormente, ya en un ámbito privado, José pudo reencontrarse también con quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles, acompañado por amigos cercanos.
Un gesto espontáneo, valiente y profundamente humano que vuelve a poner el foco en la solidaridad cuando más falta hace, en la entereza de personas muy jóvenes y en la bondad que logra abrirse paso incluso en medio de una tragedia.
Un recuerdo que quedará para siempre en la memoria de las familias y de todo un pueblo.