Punta Umbría acoge el emotivo reencuentro entre los padres de José Durán y quienes le salvaron la vida en Adamuz

En medio del dolor y la conmoción provocados por el accidente ferroviario de Adamuz, Punta Umbría vivió este miércoles un momento de luz y esperanza. Los padres de José Durán, Carmelo y Eli, se reencontraron con las personas que salvaron la vida de su hijo en los instantes más críticos del siniestro: Elisabeth Ayllón y los menores Julio Rodríguez y José Cepas.

Momento del reencuentro.

El encuentro tuvo lugar en el Ayuntamiento de Punta Umbría y estuvo marcado por la emoción, los abrazos sinceros y un agradecimiento difícil de expresar con palabras. Posteriormente, ya en un ámbito privado, José pudo reencontrarse también con quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles, acompañado por amigos cercanos.

Un gesto espontáneo, valiente y profundamente humano que vuelve a poner el foco en la solidaridad cuando más falta hace, en la entereza de personas muy jóvenes y en la bondad que logra abrirse paso incluso en medio de una tragedia.

Un recuerdo que quedará para siempre en la memoria de las familias y de todo un pueblo.