La provincia contará con 194 jóvenes agricultores y ganaderos beneficiados por ayudas por más de 10 millones de euros

La provincia de Huelva tendrá 194 jóvenes agricultores y ganaderos que se beneficiarán de la resolución provisional de ayudas de la Junta de Andalucía, por un valor de 10,84 millones de euros, destinada a menores de 40 años que quieran incorporarse al sector agrario. La medida forma parte de una convocatoria de 130 millones de euros en toda Andalucía para fomentar el relevo generacional en el campo.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado durante la feria 'Fruit Attraction' que estas ayudas buscan garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en condiciones óptimas, facilitando la incorporación al sector y apoyando especialmente a mujeres agricultoras, que representan una de cada tres solicitudes.

En Huelva, los beneficiarios provisionales podrán subsanar posibles incidencias en sus solicitudes, y se estima que un número adicional de jóvenes podría sumarse a este listado tras resolver los requisitos pendientes. Las ayudas cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y permitirán fortalecer la mano de obra en sectores estratégicos como las frutas y hortalizas.

La Junta recuerda que, aunque Andalucía lidera el relevo generacional en España, aún existen retos como la falta de agua, la presencia de plagas y la escasez de personal, por lo que estas ayudas forman parte de un compromiso histórico con el futuro del campo andaluz.