El precio de la dependencia en Huelva

La dependencia se ha convertido en uno de los principales factores de tensión económica y emocional en los hogares onubenses. El envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas hacen que cada vez más familias tengan que asumir el cuidado de personas mayores o dependientes, una responsabilidad que implica un coste mensual que en muchos casos supera los ingresos disponibles.

Aunque existe un sistema público de atención a la dependencia, las ayudas no siempre cubren el coste real de los cuidados y las listas de espera pueden prolongarse durante meses o incluso años. Ante esta situación, muchas familias se ven obligadas a recurrir a servicios privados: cuidadores a domicilio, centros de día o residencias, cuyos precios resultan inasumibles para hogares con pensiones bajas o salarios precarios.

El impacto económico es directo y constante. A los gastos en cuidados se suman otros asociados a la dependencia, como medicamentos, productos sanitarios, adaptaciones del hogar o transporte especializado. En muchos casos, uno de los miembros de la familia reduce su jornada laboral o abandona el empleo para cuidar, lo que reduce aún más los ingresos y genera un círculo de vulnerabilidad difícil de romper.

Pero el precio de la dependencia no es solo económico. La carga emocional y psicológica es enorme. Muchas familias se sienten desbordadas, solas y sin apoyo suficiente, especialmente cuando los cuidados se prolongan en el tiempo. El desgaste afecta a la salud mental de los cuidadores y a la convivencia familiar.

Las organizaciones sociales reclaman un refuerzo urgente del sistema de dependencia, más recursos, reducción de listas de espera y un mayor apoyo a los cuidadores. En una provincia con rentas medias bajas como Huelva, la dependencia se está convirtiendo en un factor de empobrecimiento que exige respuestas estructurales y sostenidas.