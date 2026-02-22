El isleño Manuel Carrasco será nombrado Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero

El cantante y compositor Manuel Carrasco, natural de Isla Cristina, será distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero, en la ceremonia institucional que se celebrará con motivo del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que Carrasco y la actriz y directora Paz Vega serán reconocidos como representantes del talento andaluz en un acto que pondrá en valor su trayectoria y su proyección internacional.

Carrasco, uno de los artistas españoles más escuchados y con mayor presencia en grandes escenarios, también será el encargado de interpretar el himno de Andalucía durante la ceremonia, un momento que ha generado gran expectación entre sus seguidores y la sociedad andaluza.

Originario de Isla Cristina y con una carrera consolidada a nivel nacional e internacional, Carrasco ha reunido a decenas de miles de personas en conciertos multitudinarios y ha llevado el nombre de Andalucía por diversos escenarios, combinando éxito comercial con un fuerte vínculo con su tierra natal.

Este reconocimiento se suma a otros galardones recibidos a lo largo de su carrera, y sitúa al artista onubense entre las figuras más destacadas de la música española contemporánea, en un homenaje que subraya la importancia cultural y emocional de su obra para la comunidad andaluza.