La Policía Nacional recupera en Huelva nueve vehículos de alta gama robados vinculados al narcotráfico

La Policía Nacional ha recuperado en Huelva nueve vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en distintas provincias andaluzas y que estaban ocultos en una nave industrial. La operación se ha saldado con la detención de tres varones, acusados de integrar un grupo organizado especializado en el robo y modificación de automóviles y embarcaciones para destinarlos al narcotráfico.

La investigación, desarrollada durante varios meses, se inició tras la denuncia de una víctima que aseguró haber visto su coche robado en Huelva. A partir de ahí, los agentes siguieron el rastro de un entramado que se dedicaba a alterar matrículas, modificar sistemas de arranque y transformar vehículos para aumentar su capacidad de carga, con el objetivo de ofrecerlos a organizaciones criminales dedicadas al transporte de sustancias estupefacientes.

Entre los coches intervenidos, algunos habían sido sustraídos en Marbella, mientras que otros procedían de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba. Todos presentaban modificaciones, desde placas falsas hasta alteraciones en el interior para ganar espacio en el transporte. Además, en la nave se localizó una embarcación preparada con doble fondo y varios motores fueraborda de gran potencia, igualmente destinada a redes de narcotráfico.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva, donde se les imputan delitos de robo con fuerza y falsedad documental.