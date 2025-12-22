La Policía Nacional lanza consejos para unas Navidades seguras en el marco del Plan Comercio Seguro

La Policía Nacional, dentro del Plan Comercio Seguro, ha recordado a la ciudadanía una serie de recomendaciones para disfrutar de unas Navidades tranquilas y seguras, tanto en las compras como en el hogar y en la vida digital. Los consejos, que también están disponibles en lengua de signos, buscan concienciar sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad individual como herramientas principales para evitar incidentes.

Entre las principales indicaciones para estas fechas se destacan las siguientes:

En la calle y zonas de compras: llevar siempre el bolso cerrado y cruzado por delante, evitar guardar objetos de valor en bolsillos traseros, proteger el dinero al usar cajeros y no dejar objetos a la vista en el interior del coche.

Compras online: desconfiar de ofertas sospechosas, verificar que las páginas web comiencen con https:// y el candado cerrado, y no pinchar enlaces de mensajes o correos no solicitados para evitar estafas y phishing.

En el hogar: no publicar en redes sociales en tiempo real la ubicación durante viajes, mantener la vivienda con apariencia de ocupada y asegurar la puerta cerrándola siempre con llave.

Con los más pequeños: en aglomeraciones, cabalgatas o zonas comerciales, se recomienda poner un número de contacto en el brazo de los niños, usar pulseras identificativas o enseñarles a buscar a un policía o acudir a un punto acordado si se pierden.

La Policía Nacional insiste en que la prevención y la responsabilidad individual son la mejor herramienta para garantizar una Navidad en paz y segura. Además, recuerda que está disponible de forma permanente a través del 091 y sus canales oficiales para atender cualquier incidencia.