Los médicos inician el 16 de febrero una huelga indefinida con paros una semana al mes

Los facultativos de la sanidad pública iniciarán este lunes, 16 de febrero, una huelga indefinida de ámbito nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y respaldada por los principales sindicatos médicos del país. El primer periodo de paro se desarrollará desde el lunes 16 hasta el jueves 20 de febrero, ambos inclusive.

La convocatoria prevé paros de lunes a viernes una vez al mes, que en principio se prolongarán hasta junio. La movilización cuenta con el apoyo de organizaciones con representación en mesas sectoriales como el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi y el O’Mega, además del respaldo de distintos foros profesionales.

El conflicto surge tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito de negociación —SATSE, CCOO, UGT y CSIF— para la aprobación del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. Los convocantes consideran que el texto no recoge sus principales reivindicaciones y reclaman la negociación de un estatuto propio en un ámbito específico para la profesión médica.

Entre sus demandas figuran el reconocimiento de los años de formación y especialización con una clasificación profesional acorde a su responsabilidad, la implantación de una jornada máxima de 35 horas semanales y la consideración de las guardias como horas extraordinarias, tanto en su retribución como en su cómputo para la jubilación.

En la provincia, el Sindicato Médico Huelva ha convocado una concentración el próximo 18 de febrero, a las 11.30 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, con el objetivo de visibilizar sus reivindicaciones y recabar el apoyo ciudadano. Los facultativos sostienen que la mejora de sus condiciones laborales repercutirá directamente en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.