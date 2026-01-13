La Policía Nacional detiene a un encargado agrícola por agresiones sexuales y explotación de trabajadoras migrantes

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Huelva a un varón del sector agrícola acusado de explotar laboral y sexualmente a varias mujeres migrantes en situación administrativa irregular. El arrestado, responsable de las contrataciones, está siendo investigado por delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Según la investigación, el detenido mantenía un patrón delictivo continuado basado en la captación de mano de obra femenina en situación de especial vulnerabilidad, aprovechando su precariedad económica y social para imponer condiciones laborales ilegales y ejercer un control abusivo sobre ellas.

Las víctimas han denunciado jornadas laborales excesivas, ausencia de descansos, salarios por debajo de lo establecido legalmente, pagos en efectivo sin justificación documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. En algunos casos, las trabajadoras fueron obligadas a realizar tareas adicionales no remuneradas en otras explotaciones vinculadas al entorno laboral del detenido.

Además de la explotación laboral, las mujeres relataron situaciones de acoso y agresiones sexuales. Una de las víctimas habría sido sometida durante un periodo prolongado a relaciones sexuales no consentidas, bajo amenazas de perder el empleo, no cobrar su salario o ser denunciada ante las autoridades por su situación administrativa irregular. Los hechos se produjeron, según la investigación, en un contexto de abuso de poder y prevalimiento por parte del detenido.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de la Violencia contra la Mujer de Ayamonte, mientras que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva continúa con las diligencias para localizar a posibles nuevas víctimas relacionadas con los hechos.

Desde la Policía Nacional se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para la detección y persecución de este tipo de delitos, así como para la defensa de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas trabajadoras y la erradicación de cualquier forma de explotación.