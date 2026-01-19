El periodista Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss, entre los fallecidos del Alvia Madrid–Huelva

El periodista onubense Óscar Toro y su mujer, la fotoperiodista María Clauss, se encuentran entre las personas fallecidas tras el grave accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vio implicado el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid–Huelva. Así lo confirman de forma oficial fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Ambos profesionales contaban con un profundo arraigo personal y laboral en la provincia de Huelva, donde eran ampliamente conocidos en el ámbito periodístico y cultural, por lo que su fallecimiento ha provocado una fuerte conmoción.

En el siniestro también resultó herido el onubense Luis Carlos Saenz, que viajaba junto a su madre y sus tres hijos. Según fuentes próximas, Saenz lo han intervenido quirúrgicamente, los menores se encuentran bien y continúa la incertidumbre sobre el paradero de su madre.