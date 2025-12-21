¿Papá Noel o Reyes Magos? El debate festivo que divide (y une) a las familias onubenses

Con la llegada de las fiestas navideñas, el eterno debate vuelve a calentar conversaciones en hogares, colegios y redes sociales: ¿Papá Noel o Reyes Magos? Aunque ambos personajes están presentes en la agenda festiva de la ciudad, cada vez son más las voces que debaten sobre cuál de los dos debe ocupar el papel protagonista en estas fechas tan señaladas.

Papá Noel, el favorito en la víspera navideña

Para muchos onubenses, especialmente entre las generaciones más jóvenes y las familias con niños pequeños, Papá Noel se ha convertido en el protagonista de la Nochebuena. Su llegada la noche del 24 de diciembre, con regalos bajo el árbol y cartas llenas de deseos, forma ya parte del imaginario festivo de muchas casas.

Comerciantes y responsables de ocio familiar señalan que la presencia de Papá Noel está muy vinculada a eventos infantiles, actividades de centros comerciales y campañas de consumo navideño. “Papá Noel tiene un aura más inmediato”, comenta una madre de Huelva, “los niños lo relacionan con el espíritu navideño que vive cada diciembre y con el ambiente de luces y celebraciones que se siente por toda la ciudad”.

Reyes Magos, tradición imbatible en Huelva y Andalucía

Pero cuando llega el 6 de enero, las aguas cambian de rumbo. En Huelva, como en gran parte de Andalucía, la tradición de los Reyes Magos sigue siendo profundamente arraigada y, para muchos, el momento más esperado del calendario festivo.

La Cabalgata de Reyes, las cartas escritas con semanas de antelación y la ilusión por descubrir los regalos al despertar el 6 de enero son rituales que, para numerosas familias onubenses, son insustituibles y van más allá de modas pasajeras. “Los Reyes Magos simbolizan algo más que regalos”, explica un profesor de secundaria: “representan la esperanza, la paciencia y la tradición familiar que pasamos de generación en generación”.

Una convivencia festiva sin exclusiones

Lejos de convertirse en una rivalidad excluyente, Papá Noel y los Reyes Magos conviven cada año en Huelva. Muchas familias combinan ambas figuras: Papá Noel trae un detalle en Nochebuena, mientras que los Reyes Magos siguen siendo los encargados de los regalos principales para el día 6 de enero.