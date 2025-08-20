Una paciente golpea a un médico en el centro de salud de San Juan del Puerto

El centro de salud de San Juan del Puerto vivió un grave episodio de violencia cuando una paciente, molesta por un trámite administrativo, golpeó a un médico e insultó a varias facultativas. Durante el altercado, la mujer abrió cajones de la consulta y llegó a romper documentos, lo que obligó a interrumpir la atención sanitaria.

El facultativo agredido ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, un paso que el Sindicato Médico de Huelva considera imprescindible para frenar una escalada de agresiones que, aseguran, afectan cada vez con mayor frecuencia a profesionales, especialmente mujeres. La organización insiste en que “no puede normalizarse” que la labor asistencial se desarrolle bajo amenazas y ataques.

La Delegación Territorial de Salud y el Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña han condenado con firmeza los hechos y recordado que la violencia no tiene cabida en los centros de atención pública. El Servicio Andaluz de Salud, por su parte, ha activado el protocolo de agresiones, que ofrece respaldo psicológico y jurídico al personal afectado.

Como muestra de repulsa, la Junta de Personal y el equipo del centro han convocado una concentración este jueves a las puertas del ambulatorio, con la que buscan visibilizar el rechazo a estas conductas y exigir mayores garantías de seguridad para los sanitarios.