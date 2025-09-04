Las operaciones de MATSA en Huelva alcanzan su récord de producción de zinc desde su integración en Grupo Sandfire

Sandfire MATSA ha registrado un récord de producción de zinc en el año fiscal 2025, alcanzando 91.247 toneladas, un 10% más que en el ejercicio anterior. Este volumen supone el mayor nivel de producción desde la integración de MATSA en el Grupo Sandfire en 2022 y el mejor dato de los últimos siete años.

El zinc, considerado un metal crítico por organismos internacionales como el Servicio Geológico de EE.UU. y la Unión Europea, tiene aplicaciones esenciales en galvanización del acero, fabricación de baterías, componentes automotrices, protectores solares y suplementos nutricionales. Además, es 100 % reciclable, lo que lo convierte en un material estratégico para una economía sostenible y circular.

En palabras de Antonio L. Gámiz, director de Operaciones en Superficie de Sandfire MATSA, “este hito de producción refleja el compromiso del #TeamMATSA con la eficiencia y la excelencia operativa. Nos enorgullece aportar un metal fundamental para el progreso de la sociedad moderna y la transición energética, reforzando la posición de la provincia de Huelva como productor de este mineral demandado y necesario a nivel internacional”.

Estos datos fueron presentados por Grupo Sandfire el pasado 28 de agosto durante la presentación de los resultados financieros del año fiscal 2025, que incluyen información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo, además de los resultados operativos y financieros de la compañía.