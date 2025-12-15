Avería en un tren de cercanías provoca retrasos en la línea Huelva–Sevilla

El tren de Media Distancia 13043 que cubre la línea Huelva–Sevilla San Justa se encuentra detenido desde las 16.15 horas de este lunes entre las localidades de Aznalcázar y Benacazón debido a una avería en su autopropulsado.

Según la información facilitada, la incidencia afecta únicamente a este convoy, correspondiente al servicio de cercanías que conecta Huelva con la capital sevillana. Hasta el lugar se ha movilizado personal de Asistencia Técnica en Línea (ATL) para tratar de resolver el problema lo antes posible.

La avería está generando retrasos en el trayecto de los pasajeros que viajaban en este tren, mientras se mantienen las labores técnicas para restablecer la circulación con normalidad. Por el momento no se ha informado de alternativas de transporte ni de la duración estimada de la incidencia.