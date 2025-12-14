Algo más de 15 días para que entren en vigor nuevas normas para patinetes eléctricos: qué deben cumplir los usuarios

La normativa sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, vuelve a actualizarse en España. A partir del 2 de enero de 2026 entrará en vigor un paquete de obligaciones que los usuarios deberán respetar para circular legalmente.

✅ Qué dice la ley: requisitos técnicos y obligaciones

Según el reglamento vigente y las obligaciones de la futura normativa:

Los VMP deben definirse como vehículos de una única plaza, propulsados exclusivamente por motor eléctrico, con velocidad máxima por diseño entre 6 y 25 km/h .

. No pueden circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías o vías interurbanas ; su circulación debe realizarse por calzadas urbanas o vías autorizadas por las ordenanzas municipales.

; su circulación debe realizarse por calzadas urbanas o vías autorizadas por las ordenanzas municipales. El vehículo debe cumplir requisitos técnicos mínimos: frenos independientes, sistema de frenado adecuadamente homologado, luces delanteras y traseras, dispositivos reflectantes laterales y traseros, y timbre o sistema de aviso acústico.

A partir de enero de 2027, los VMP deberán portar un certificado de homologación y circulación para poder ser utilizados, lo que implica que los modelos que no cumplan estos estándares quedarán fuera del uso legal.

📄 Seguro obligatorio y registro

Con la aprobación reciente de la Ley 5/2025, los patinetes eléctricos deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil para circular en toda España.

Este seguro empezará a ser obligatorio a partir del 2 de enero de 2026. Los propietarios deberán asegurarse de que su VMP esté cubierto para responder ante posibles daños a terceros.

Además, el vehículo deberá estar registrado en un registro público gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que facilitará su identificación y control.

Los conductores de VMP deben cumplir las siguientes obligaciones:

No circular por aceras ni zonas peatonales.

Respetar todas las señales de tráfico, semáforos y normas de circulación, como cualquier otro vehículo.

Mantener una velocidad máxima de 25 km/h .

. Conducir solos: los VMP están diseñados para una sola persona; transportar a otra persona no está permitido.

Está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

⚠️ Recomendaciones de seguridad

Aunque no todas las ordenanzas locales exijan su uso obligatorio, se recomienda encarecidamente el uso de casco homologado para reducir el riesgo de lesiones graves.

También se aconseja llevar ropa reflectante si se circula de noche o con poca visibilidad, y asegurarse de que el vehículo esté equipado con luces homologadas y dispositivos reflectantes.

📅 Qué cambia en los próximos días

Con la proximidad de las fechas clave —2 de enero de 2026 para el seguro obligatorio y registro; 2027 para homologaciones obligatorias— muchos municipios ya adaptan sus ordenanzas locales. Eso significa que en pocas semanas muchos usuarios deberán revisar sus patinetes, formalizar pólizas de seguro y asegurar que el vehículo cumpla con los requisitos técnicos.

Asimismo, las fuerzas policiales locales tienen previsto intensificar los controles a partir del nuevo año, lo que implica que los ciudadanos pueden ser sancionados si no cumplen las normas: circulación por acera, exceso de velocidad, ausencia de seguro o documentos, etc.