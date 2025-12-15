La AEMET activa aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva y Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo para las provincias de Huelva y Cádizdebido a la previsión de lluvias intensas y posibles tormentas a partir de las 18:00 horas de hoy.

El aviso implica que se podrían registrar precipitaciones fuertes en periodos cortos y tormentas acompañadas de viento, por lo que se recomienda precaución a conductores y peatones, así como extremar las medidas de seguridad en zonas abiertas o en desplazamientos.

Las autoridades recuerdan que, aunque se trate de un nivel amarillo, estas situaciones pueden generar inconvenientes puntuales y aconsejan seguir la información actualizada de AEMET y de los servicios de emergencias locales.

Se prevé que el episodio de lluvias y tormentas se mantenga durante las horas de la tarde y la noche, y la AEMET actualizará los avisos en función de la evolución meteorológica.