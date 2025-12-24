Nochebuena y Navidad con tiempo inestable y ambiente frío, especialmente en la sierra

La Navidad en Huelva llegará con un tiempo más fresco de lo habitual y con cierta inestabilidad que podría dejar precipitaciones dispersas en algunos momentos de Nochebuena y Navidad, según las últimas tendencias meteorológicas. Aunque no se prevé un episodio de lluvia persistente, la presencia de nubes y chubascos aislados no puede descartarse en distintos puntos de la provincia, especialmente en el litoral y áreas del interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los servicios de predicción señalan una semana navideña marcada por el paso de frentes débiles que pueden dejar precipitaciones ocasionales, aunque con incertidumbre en su intensidad y distribución. Estas condiciones se engloban en un escenario de “inestabilidad ligera” para gran parte de Andalucía, incluyendo la provincia de Huelva, donde podrían registrarse chaparrones aislados sin carácter persistente.

Para la Nochebuena (24 de diciembre), se espera un cielo con nubes y posibilidad de lluvia débil, con temperaturas en el entorno de 12–14 °C de máxima en la capital y zonas costeras. Por la noche bajarán de forma acusada, dejando mínimas alrededor de 4–6 °C, especialmente en el interior y en zonas rurales.

En Navidad (25 de diciembre), el tiempo tenderá a mantener un ambiente fresco y parcialmente nublado. Según datos recientes, las temperaturas máximas podrían rondar 14–15 °C en Huelva ciudad, mientras que las mínimas descenderán hasta los 3–5 °C, con la sensación térmica de frío acentuada por el viento ocasional.

La sierra de Aracena y los Picos de Aroche, como suele ocurrir en invierno, sentirán de forma más clara el descenso térmico. Las máximas allí no superarán los 11–12 °C durante el día, y por la noche las temperaturas podrían acercarse a los 0–2 °C, con riesgo de heladas débiles en zonas más altas.

En cuanto a lluvias, no se espera un episodio intenso o prolongado, aunque la probabilidad de chubascos aislados está presente a lo largo de la jornada de Nochebuena y en parte de la Navidad, más probables en el área costera y Sierra Morena occidental que en el resto de la provincia.

En general, diciembre es uno de los meses más húmedos del año en Huelva, con lluvia moderada distribuida en varios días a lo largo del mes, aunque estas precipitaciones no suelen ser muy intensas.

Los onubenses que planeen actividades al aire libre este 24 y 25 de diciembre deberán tener en cuenta ropa de abrigo adecuada, especialmente por la noche y en zonas altas, y llevar paraguas o impermeable por si se presentan chubascos locales durante la celebración navideña.

Si deseas una actualización con mapas y previsiones hora a hora para Huelva y su sierra en Nochebuena y Navidad, puedo proporcionarla también.