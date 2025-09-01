Detenido el autor del accidente mortal en la A-49 que costó la vida a una madre y una hija de Tomares

Dos mujeres, madre e hija, de 57 y 20 años, vecinas de Tomares (Sevilla), fallecieron este domingo en un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 71 de la A-49, a la altura del municipio onubense de Trigueros. La joven de 20 años se encontraba embarazada.

Según informó el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, los hechos se produjeron alrededor de las 14:30 horas. Una furgoneta había quedado parada en la autovía tras sufrir un reventón de una rueda. Las dos ocupantes descendieron del vehículo para revisar la avería cuando fueron arrolladas por un turismo que circulaba por la vía.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, bomberos, personal de mantenimiento de carreteras y efectivos del 061, que movilizó un helicóptero medicalizado. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, las dos mujeres fallecieron en el lugar del accidente y el conductor del vehículo que provocó el atropello resultó herido.

Algunos medios afirman que precisamente el conductor del turismo dio positivo en THC (hachís) en el test de drogas. Tras el suceso, el hombre ha sido detenido y la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello y depurar responsabilidades.

El accidente ha causado una gran conmoción en Tomares. El alcalde, José María Soriano, trasladó su pésame en redes sociales: “Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento ayer de dos vecinas de Tomares en un accidente ocurrido en Trigueros. En nombre de todo el municipio quiero trasladar mi más sentido pésame y todo nuestro cariño y apoyo a sus familias y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. Descansen en paz”.

El caso ha puesto de nuevo el foco en la seguridad en las carreteras y en los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos de drogas, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del trágico accidente.