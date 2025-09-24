En marcha una operación conjunta contra el narcotráfico en la costa de Huelva

Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen en curso desde primera hora de este miércoles una operación contra una organización vinculada al tráfico de drogas en la costa onubense. El operativo llega tras la incautación reciente de unas 6.000 toneladas de hachís y contempla la aprehensión de combustible utilizado para el apoyo logístico de narcolanchas.

Las autoridades señalan que la actuación busca desarticular completamente la red criminal y subrayan la coordinación entre los cuerpos de seguridad para frenar el tráfico de estupefacientes en la zona. Se esperan más detalles conforme avance la investigación y se concreten detenciones y decomisos adicionales.