La Magna Mariana se salda sin incidentes graves y con la asistencia estimada de 110.000 personas

Huelva vivió el pasado sábado una jornada histórica con la celebración de la Magna Mariana, que congregó a unas 110.000 personas entre salidas, recogidas y la carrera oficial, convirtiéndose en el evento con mayor participación de la historia de la ciudad. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Pilar Miranda, quien ha mostrado su orgullo por el desarrollo de una cita “inolvidable, de la que todos los onubenses debemos sentirnos orgullosos porque la ciudad ha estado a la altura de una procesión Magna única”.

La regidora ha subrayado que el éxito no solo radica en la multitudinaria asistencia, sino también en el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, la labor de los servicios públicos y la eficacia del dispositivo de seguridad y emergencias. El ‘Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencias’ funcionó sin incidencias graves, con un balance de 21 atenciones de carácter leve, gestionadas de manera rápida por Protección Civil, Policía, Tráfico, Bomberos y servicios sanitarios.

En materia de transporte, la empresa municipal Emtusa registró un récord histórico con 24.276 viajeros, de los cuales 4.624 utilizaron las lanzaderas gratuitas desde los aparcamientos disuasorios. La cifra duplica a la alcanzada en otros hitos de gran afluencia en la ciudad, como la cabalgata de Reyes o la procesión de agosto.

La recogida de residuos también dejó cifras significativas: 290 toneladas de basura el mismo día 20, además de 8 de cartón, 5 de envases y 5 de vidrio. El balance global del fin de semana ascendió a 430 toneladas recogidas por los servicios de limpieza municipales.

La proyección mediática del evento tuvo un alcance sin precedentes. Más de 900.000 espectadores siguieron la Magna a través de diferentes canales de televisión, con Canal Sur alcanzando medio millón de personas en 19 países. A ello se suman 300.000 espectadores en el Grupo Azahara y 75.000 en Huelva Televisión.

En redes sociales, los perfiles municipales lograron más de 4 millones de impresiones y 227.000 interacciones con un total de 552 publicaciones entre el 8 y el 21 de septiembre. La mayor repercusión se dio en Instagram, con más de 2,2 millones de impresiones, seguido de Facebook con 1,7 millones. Además, la web municipal contabilizó 10.000 consultas en el espacio habilitado para la Magna Mariana.

La alcaldesa ha querido agradecer a los medios de comunicación, especialmente a los locales, “por haber llevado a cada hogar onubense y a quienes no podían estar presentes un acontecimiento que ya queda grabado en la historia de Huelva”.