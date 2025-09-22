El Consorcio de Transporte Metropolitano premia a los usuarios en el Día Mundial sin Coche

El Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva se ha sumado este lunes 22 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial sin Coche con una medida de incentivo al uso del transporte público. Todos los desplazamientos efectuados hoy con la Tarjeta de Transporte serán bonificados mediante la devolución del importe en los primeros días de octubre, siempre que el usuario realice una nueva recarga.

Con esta iniciativa, el Consorcio pretende fomentar una movilidad más sostenible y animar a los ciudadanos a apostar por el transporte colectivo frente al vehículo privado. Además, la entidad mantiene activo un sorteo de 15 tarjetas de transporte cargadas con 20 euros de saldo, cuyo plazo de participación concluye hoy, coincidiendo con la efeméride.

El Día Mundial sin Coche, que se celebra cada 22 de septiembre, busca concienciar sobre los beneficios de reducir el tráfico rodado en las ciudades, minimizar la contaminación y avanzar hacia modelos de transporte respetuosos con el medio ambiente.