La Lotería de Navidad y Huelva: poca inversión, pero la suerte también ha pasado por la provincia. ¿Habrá suerte hoy?

La Lotería de Navidad vuelve a ocupar un lugar central en la conversación de los hogares onubenses cada mes de diciembre. Y lo hace, un año más, con una paradoja que se repite: Huelva es la provincia andaluza donde menos se gasta en décimos y participaciones, pero eso no ha impedido que la suerte haya visitado la provincia en distintas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo.

Tradicionalmente, el gasto medio en Lotería de Navidad en Huelva se sitúa por debajo de la media andaluza y nacional, reflejando una participación más moderada que en otras provincias. Sin embargo, este menor desembolso no ha sido sinónimo de ausencia de premios. Al contrario, el sorteo extraordinario del 22 de diciembre ha dejado alegrías en diferentes puntos de la geografía onubense a lo largo de los años.

El primer premio, conocido popularmente como “El Gordo”, ha recaído en la provincia en varias ocasiones, además de repartirse segundos, terceros, cuartos y quintos premios que han llevado importantes cantidades económicas tanto a la capital como a distintos municipios. Localidades costeras, pueblos del interior y administraciones de barrios históricos han vivido jornadas de celebración gracias a la Lotería de Navidad, convirtiéndose en epicentros de la ilusión y la alegría colectiva.