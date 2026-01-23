Lluvias y viento marcarán el fin de semana en Huelva

Huelva afronta un fin de semana con tiempo inestable, marcado por la llegada de nubes, lluvias y viento que afectarán a diversas actividades al aire libre, según las previsiones meteorológicas.

El sábado se espera cielo parcialmente nuboso con lluvias débiles y temperaturas que oscilarán entre unos 6 °C de mínima y cerca de 12-13 °C de máxima, acompañadas de viento del norte y suroeste con rachas que pueden superar los 60 km/h.

El domingo el ambiente seguirá fresco y los cielos permanecerán cubiertos con chubascos, en algunos casos tormentosos, mientras las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 12-15 °C. Las precipitaciones podrían ser más persistentes que el día anterior, con viento moderado que reforzará la sensación de tiempo invernal.

Meteorólogos advierten que la combinación de viento y lluvia hace necesario extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre durante el fin de semana, especialmente en zonas expuestas al viento.

En conjunto, el panorama meteorológico para Huelva dibuja un fin de semana fresco y húmedo, con fenómenos inestables que irán remitiendo gradualmente a medida que avance la semana, aunque el tiempo invernal todavía se dejará sentir en las primeras horas.