El litoral de Huelva, única zona de Andalucía en aviso amarillo por calor este viernes

El litoral onubense será este viernes la única zona de Andalucía en situación de aviso amarillo por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso se mantendrá activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con valores que podrían superar los umbrales habituales en esta franja del año.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol y manteniendo una correcta hidratación.

Con este aviso, la Aemet recuerda que la alerta amarilla implica cierto riesgo en actividades habituales al aire libre, aunque no se prevén fenómenos meteorológicos extremos de especial intensidad.