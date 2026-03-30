Juan Luis Aguado inicia una nueva etapa en la Defensoría de la UHU con foco en la mediación y la inteligencia artificial

La Universidad de Huelva ha abierto una nueva etapa en su Defensoría Universitaria con la llegada de Juan Luis Aguado Casas, quien asume el cargo con el objetivo de reforzar la cercanía con la comunidad universitaria, impulsar la mediación y afrontar los nuevos retos derivados de la inteligencia artificial.

La Defensoría Universitaria es el órgano encargado de velar por los derechos y libertades de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, actuando con independencia, autonomía y confidencialidad, además de desempeñar funciones de mediación y conciliación.

El nombramiento de Aguado Casas se produce tras una etapa previa como adjunto, en la que pudo conocer en profundidad el funcionamiento del órgano y establecer contacto con otras defensorías a nivel andaluz y nacional. Su elección por unanimidad en el Claustro ha sido respaldada por la comunidad universitaria, un apoyo que, según ha señalado, supone “una gran responsabilidad”.