Un joven fallece y tres resultan heridos en un accidente de tráfico en Moguer

Un joven de 20 años ha perdido la vida y otros tres han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la localidad onubense de Moguer, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro ocurrió en torno a las 3:50 horas en la carretera A-494, que conecta San Juan del Puerto con Moguer, a la altura de los kilómetros 4 y 5. Una llamada al 112 alertó de la salida de vía de un turismo en la que, además, se indicaba que había al menos una persona atrapada en el interior del vehículo.

De inmediato se activó un operativo en el que participaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y de la Guardia Civil de Tráfico.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un joven de 20 años, cuyo cuerpo tuvo que ser rescatado por los bomberos del interior del turismo. Además, los sanitarios atendieron a tres heridos: dos jóvenes de 22 y 25 años, así como otra persona de la que no han trascendido más datos, todos ellos trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.