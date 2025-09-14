Cinco caminos rurales de Moguer se renuevan tras los daños de la última DANA

Los caminos de La Lila, Galarín, La Marquina, Chaparro Gordo y Santa, en el término municipal de Moguer, están siendo objeto de una intervención para reparar los daños ocasionados por la última DANA. La actuación cuenta con un presupuesto de 144.614,13 euros y tiene como objetivo recuperar la normalidad en la red viaria rural, clave para el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, visitó los trabajos y destacó que, aunque la competencia corresponde a los ayuntamientos, la Junta ha decidido implicarse directamente. “Una vez más, la Consejería está llevando a cabo mejoras en los caminos que sufrieron deterioros por la DANA”, afirmó.

Burgos recordó además que tras el temporal se actuó con rapidez para adjudicar obras en 52 caminos rurales de la provincia, en beneficio de 23 municipios. Según el delegado, estas actuaciones no solo garantizan la accesibilidad, sino que refuerzan la actividad económica del medio rural onubense.