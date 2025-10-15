La IX edición de los Encuentros de CLIAs se celebrará en Andévalo Aventura los días 25 y 26 de octubre

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a representantes del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, presentó la IX edición del Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAs), que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en Andévalo Aventura.

Bajo el lema “Inteligencia emocional y autoestima”, el encuentro reunirá a miembros de los CLIAs de diferentes localidades onubenses, con el objetivo de intercambiar experiencias y metodologías de participación, así como fortalecer habilidades emocionales y sociales entre los jóvenes.

Durante la jornada, los participantes realizarán talleres y dinámicas de grupo para desarrollar valores como la empatía, la colaboración y la creatividad, fomentando su papel activo dentro de la comunidad y su capacidad de tomar decisiones responsables.

El evento cuenta con la colaboración de las administraciones locales y provinciales y con el apoyo de los consejos locales, consolidando un espacio donde la infancia y adolescencia tienen voz y protagonismo en la provincia de Huelva.