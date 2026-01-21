Isla Cristina recibe esta tarde los cuerpos de Pepi y Ana y fija el horario de la misa funeral

Por petición expresa de la familia, se ha informado de que Pepi y Ana han salido ya del tanatorio de Córdoba y llegarán al Tanatorio de Isla Cristina en torno a las 20.00 horas de este miércoles.

Asimismo, la familia ha comunicado que la misa funeral se oficiará mañana jueves, a las 11.00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora del Mar, situada en la zona de la Punta del Caimán.

El municipio se prepara así para despedir a sus vecinas en una jornada marcada por el recogimiento y el duelo.