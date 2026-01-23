La investigación del accidente de Adamuz apunta a una fractura previa del carril como causa del descarrilamiento

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado su informe preliminar sobre el descarrilamiento del tren de Iryo ocurrido en Adamuz, en el que señala como principal hipótesis una fractura previa del carril como posible origen del siniestro.

Según recoge el documento técnico, las evidencias analizadas hasta el momento apuntan a una fractura localizada en una soldadura entre dos tramos de carril, un punto considerado especialmente sensible dentro de la infraestructura ferroviaria. Esta circunstancia habría podido desencadenar el descarrilamiento del convoy.

No obstante, desde la CIAF se insiste en el carácter provisional de estas conclusiones. El organismo investigador advierte de que el proceso continúa abierto y de que “pueden aparecer nuevos hallazgos” a medida que avancen los trabajos de análisis, precisando además que “las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final”.

La comisión continúa recopilando datos técnicos y evaluando todos los factores implicados en el accidente, dentro de un procedimiento que busca determinar con precisión las causas del siniestro y contribuir a la mejora de la seguridad ferroviaria.