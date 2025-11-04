Intervenidos en San Juan del Puerto 451 “puños americanos” con descarga eléctrica procedentes del extranjero

La Guardia Civil ha intervenido 451 “puños americanos” con dispositivo eléctrico incorporado en un almacén de San Juan del Puerto, tras una inspección enmarcada en las actuaciones de control de armas, explosivos y material pirotécnico que el Cuerpo realiza periódicamente en todo el país.

Según ha informado la Comandancia de Huelva, la investigación se inició tras detectar la posible entrada en territorio nacional de un cargamento procedente de países ajenos a la Comunidad Europea, que podría contener objetos cuya venta y tenencia están prohibidas en España.

El seguimiento del envío condujo hasta un almacén sanjuanero, donde los agentes localizaron una caja con 451 llaves de pugilato, conocidas popularmente como puños americanos, que además incorporaban un dispositivo eléctrico capaz de emitir descargas de hasta 2.000 voltios, lo que incrementa notablemente su peligrosidad.

Estas descargas, según los especialistas, pueden interrumpir temporalmente el sistema nervioso y causar daños graves o irreversibles en caso de aplicarse a una persona.

Los agentes procedieron a la intervención del material, que será destruido, y a la propuesta de sanción a los propietarios del almacén por infracción grave en materia de armas, de acuerdo con la legislación vigente.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia o porte de este tipo de armas prohibidas está sancionada administrativamente conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y que su comercialización o utilización constituye un grave riesgo para la seguridad pública.