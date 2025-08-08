Intervenidos 1.140 kilos de cocaína en un pesquero atracado en el puerto de Ayamonte

La Guardia Civil ha incautado 1.140 kilos de cocaína de gran pureza en el puerto de Ayamonte. La droga, distribuida en fardos, se encontraba oculta en un doble fondo del interior de un barco pesquero que había navegado por el río Guadiana antes de atracar en el puerto onubense.

El operativo se desarrolló de madrugada, tras recibir información sobre una embarcación que podría transportar estupefacientes. Un dispositivo combinado por mar y tierra permitió a los agentes intervenir en el momento en que se detectaron indicios de la descarga.

En la inspección del barco se halló el compartimento oculto con la mercancía, procediéndose a la detención de sus cuatro tripulantes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los arrestados, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, mientras la investigación continúa para esclarecer el origen y destino del cargamento.