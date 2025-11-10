Se inicia una semana suave y variable en Huelva: hasta el viernes se alternan sol y chubascos

En la capital onubense y su provincia, la semana comienza con un ambiente agradable y temperaturas suaves. Para hoy lunes 10 de noviembre, se espera un cielo con sol parcial acompañando máximas de aproximadamente 22 °C y mínimas que rondarán los 11 °C.

El martes 11 continuará con un perfil similar: intervalos de nubes y claros, máxima cercana a los 23 °C y mínima en torno a los 14 °C por la mañana. El ambiente seguirá siendo estable y cómodo para actividades al aire libre.

A partir del miércoles 12 se empieza a vislumbrar un cambio: se mantienen las máximas en torno a los 23 °C, pero los cielos se cubrirán más y aparecerán los primeros chubascos, sobre todo por la tarde, junto con un aumento del viento. Las mínimas subirán también hasta cerca de los 18 °C, favoreciendo un aire más húmedo.

El jueves 13 llega el momento de mayor inestabilidad: predominará la nubosidad densa, el viento aumentará su intensidad y se esperan chubascos más persistentes por la tarde. Las máximas rondarán los 22 °C y las mínimas los 16-17 °C. Es recomendable prever ropa de abrigo ligera y algún impermeable.

Para cerrar la semana, el viernes 14 las condiciones seguirán marcadas por la variable: nubosidad variable, brisas y posibles chubascos. La máxima estimada se situará en torno a los 20 °C y la mínima cerca de los 16 °C. Aunque el riesgo de lluvia es menor que el jueves, el ambiente será más propio del otoño que de un inicio de semana templado.