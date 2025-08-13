El incendio de Los Romeros, estabilizado y en fase cero tras horas de trabajo contra las llamas

El incendio forestal que desde ayer afectaba a las aldeas de Los Romeros y El Quejigo, en el término municipal de Jabugo, ha sido estabilizado tras una intensa noche de trabajo. La reunión celebrada a primera hora de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado ha permitido confirmar que el fuego está completamente perimetrado, lo que ha facilitado el descenso del Plan de Emergencia a fase de preemergencia (situación operativa 0).

Esta mejora ha hecho posible que los vecinos desalojados de forma preventiva puedan regresar a sus viviendas a lo largo de la mañana, después de pasar la noche en el Pabellón Municipal y el Salón de La Noria. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha subrayado que la rápida activación de la Fase de Emergencia 1 del Plan Infoca fue clave para coordinar una intervención eficaz.

Incendio en Los Romeros / Fotografia: Diputación Provincial de Huelva

Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para proceder al control definitivo del fuego (cuatro grupos de bomberos y tres vehículos de extinción), realizando labores de refresco y vigilancia con el objetivo de evitar posibles reactivaciones. En el dispositivo participan efectivos del Plan Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que mantienen desplegados medios terrestres y aéreos.

El alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha agradecido la colaboración y el civismo de los afectados, así como la solidaridad mostrada por el resto de la población, que se ofreció en todo momento para ayudar. También ha expresado su reconocimiento al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los municipios vecinos por su respaldo.

En total, el incendio ha calcinado unas 30 hectáreas de terreno. Aunque la situación está bajo control, un retén del Infoca permanecerá en la zona durante la jornada para asegurar la completa extinción y prevenir posibles reactivaciones, especialmente ante las altas temperaturas que continúan en la provincia.