La ilusión recorre hoy cada rincón de Huelva con la llegada de los Reyes Magos

La provincia de Huelva vive hoy uno de sus días más especiales. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya recorren calles y plazas llevando ilusión, sonrisas y sueños cumplidos a miles de niños y niñas. Desde la costa hasta la Sierra, la magia se extiende a cada rincón en una jornada que convierte a Huelva en un gran escenario de fantasía y emoción.

En la capital, Huelva, la Cabalgata de Reyes vuelve a ser uno de los grandes acontecimientos del año. Tras la tradicional ofrenda floral en el Santuario de la Cinta a las 15.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por la Estrella de la Ilusión, han iniciado su recorrido sobre las 15.30 horas. La comitiva parte desde el Centro Social de La Orden para continuar por Legión Española, Niágara, Cuesta de Gibraleón, avenida Cristóbal Colón, Paseo Independencia, San José, Puerto, Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, avenida Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim y Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Allí, Sus Majestades se despedirán de los onubenses antes de iniciar, ya entrada la noche, el esperado reparto de regalos por los hogares.

La emoción no se queda solo en la capital. Municipios como Lepe, Ayamonte o Punta Umbría celebran también hoy sus cabalgatas, llenando las calles de música, caramelos y un ambiente festivo que une a generaciones enteras alrededor de una tradición que nunca pierde fuerza.

Especial protagonismo vuelve a tener la cabalgata de Higuera de la Sierra, considerada una de las más bellas y singulares de Andalucía. Su cuidada escenografía, la implicación de todo el pueblo y el mimo con el que se prepara cada detalle convierten este desfile en un auténtico espectáculo que cada año atrae a numerosos visitantes y curiosos, consolidándola como una cita imprescindible del calendario navideño onubense.

La magia continuará mañana, 6 de enero, en aquellos municipios que mantienen la tradición de celebrar su cabalgata un día más tarde, como Matalascañas o El Portil, prolongando la ilusión y permitiendo que la fiesta de Reyes se viva con calma y emoción.

Así, Huelva despide el día envuelta en luz, música y esperanza. Una jornada para recordar que, al menos una noche al año, la magia existe y recorre cada calle, cada balcón y cada hogar en la noche más mágica del año.