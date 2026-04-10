Huelva vigila el repunte de mosquitos ante el riesgo del Virus del Nilo con la llegada del calor

La provincia de Huelva ha registrado un repunte en la presencia de mosquitos coincidiendo con la llegada de la primavera, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a intensificar los sistemas de vigilancia ante el riesgo del Virus del Nilo Occidental de cara a los próximos meses.

Los datos recogidos en marzo reflejan un aumento significativo en la actividad del mosquito, tras los meses de invierno en los que su presencia fue prácticamente nula. A pesar de ello, desde Salud Pública se lanza un mensaje de tranquilidad, ya que hasta el momento no se ha detectado la circulación del virus en la provincia.

Este incremento se produce en un contexto en el que las condiciones climáticas —temperaturas suaves, humedad y presencia de zonas húmedas— favorecen la proliferación del mosquito, especialmente en áreas como marismas, campos y entornos rurales.

Desde la Junta de Andalucía se mantiene activo el sistema de control y vigilancia durante todo el año, con especial atención en primavera y verano, cuando el riesgo aumenta. Además, se están reforzando las labores de prevención para anticiparse a posibles brotes.

El Virus del Nilo Occidental no es nuevo, pero en los últimos años ha generado una mayor preocupación en Andalucía, especialmente tras los brotes registrados en provincias cercanas. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la información a la ciudadanía.

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL NILO Y CÓMO AFECTA?

El Virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos, principalmente del género Culex. Su ciclo natural se desarrolla entre aves y mosquitos, siendo los humanos y los caballos huéspedes accidentales.

En las personas, la mayoría de los casos no presenta síntomas o son leves, similares a una gripe: fiebre, dolor de cabeza, cansancio o molestias musculares. Sin embargo, en un pequeño porcentaje puede derivar en complicaciones neurológicas graves como meningitis o encefalitis, especialmente en personas mayores o con enfermedades previas.

En animales, el impacto es especialmente relevante en los caballos, donde puede provocar síntomas neurológicos severos e incluso la muerte si no se actúa a tiempo.

El virus no se transmite entre personas, sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado.

La evolución de la situación en Huelva dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas en las próximas semanas. Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitando acumulaciones de agua estancada, utilizando repelentes y protegiéndose especialmente en las horas de mayor actividad del mosquito.

Aunque por ahora no se han detectado casos, el aumento de la presencia de estos insectos anticipa un escenario en el que la vigilancia será clave para evitar riesgos en la salud pública durante los próximos meses.