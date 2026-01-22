Huelva, unida en el dolor ante la despedida de las víctimas de Adamuz

La provincia de Huelva vive uno de los momentos más duros de su historia mientras se suceden las despedidas a los vecinos y vecinas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz. Días marcados por el silencio, el recogimiento y el acompañamiento a unas familias rotas por el dolor.

En la capital onubense, el recinto del Polvorín ha acogido la despedida de David Cordón, en un acto cargado de emoción y respeto, arropado por familiares, amigos, representantes institucionales y vecinos que han querido mostrar su cercanía en estos momentos tan difíciles.

En Isla Cristina, y en la más estricta intimidad, la iglesia de Pozo del Camino ha sido escenario del adiós a madre e hija de la localidad, Josefa Casado y Ana Martín en una ceremonia reservada al ámbito familiar, tal y como han solicitado sus allegados.

Especialmente duro está siendo el golpe en Aljaraque, el municipio más castigado por la tragedia. Cuatro miembros de una misma familia, la Zamorano-Álvarez, han recibido sepultura este jueves tras permanecer la capilla ardiente abierta desde la noche anterior. El pueblo entero se ha volcado en un acompañamiento silencioso y respetuoso.

En los próximos días, las 27 víctimas onubenses continuarán recibiendo sepultura en ceremonias privadas, siguiendo el deseo de las familias de preservar la intimidad en medio del dolor.

La provincia se prepara, además, para dos citas de profundo significado colectivo: la misa funeral en la Catedral de Huelva, prevista para el día 29 a las 18.00 horas, y el funeral de Estado que se celebrará el día 31 por la mañana, en un lugar aún por determinar. Dos actos que servirán para que Huelva, de forma conjunta, vuelva a abrazar la memoria de quienes ya no están.