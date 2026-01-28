Huelva se une en el dolor para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Huelva vivirá este jueves una de las jornadas más emotivas y sobrecogedoras de su historia con la celebración de la misa funeral por las víctimas del trágico accidente de Adamuz, una ceremonia concebida como un acto de unidad, respeto y acompañamiento a las familias rotas por la pérdida. La ciudad entera se detendrá para recordar a quienes ya no están y para abrazar, desde el silencio y la fe, a quienes siguen sufriendo las consecuencias de la tragedia.

La celebración tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín y estará presidida por la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, que acompañará simbólicamente a las familias en este momento de duelo colectivo. Junto a ella estará también la cruz bendecida por San Juan Pablo II durante su histórica visita a Huelva en 1993, un elemento cargado de profundo significado espiritual y emocional para varias generaciones de onubenses. La misa será oficiada por el obispo de la Diócesis, Santiago Gómez Sierra. Concelebrarán la misa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y el clero diocesano.

A la misa funeral asistirán Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, cuya presencia subraya la dimensión nacional del dolor provocado por el accidente. En representación del Gobierno de España acudirá la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También han confirmado su asistencia el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, así como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, además de otras autoridades civiles, militares y religiosas.

La ceremonia estará organizada por la Diócesis de Huelva, en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, que han activado un amplio dispositivo especial de seguridad, movilidad y atención sanitaria para garantizar el correcto desarrollo del acto en un clima de respeto y recogimiento.

En el plano organizativo, las puertas del Palacio de Deportes se abrirán a las 16.00 horas para facilitar una entrada ordenada de los asistentes y se cerrarán a las 17.30 horas, no permitiéndose el acceso una vez superado ese horario. Además, para facilitar la asistencia y evitar la saturación del tráfico, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera a través de Emtusa, operativo desde las 15.45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente tras su finalización. El dispositivo contará con tres líneas especiales, con salida desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad tanto en la ida como en la vuelta, con el objetivo de garantizar un acceso ágil y seguro al recinto.