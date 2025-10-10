Huelva saldrá a la calle el 28 de octubre para exigir una sanidad pública de calidad

Huelva volverá a movilizarse el próximo martes 28 de octubre para exigir una sanidad pública de calidad. Convocados por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP), cientos de ciudadanos están llamados a participar en una manifestación que saldrá a las 17:30 horas desde la Fuente de los Bomberos y culminará en la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto y se escucharán testimonios de pacientes y profesionales sanitarios.

Bajo el lema “Huelva exige una sanidad pública de calidad”, los organizadores denuncian que la situación de la atención sanitaria en la provincia es insostenible. “Las mamografías solo son la punta del iceberg”, afirman, señalando los retrasos en TACs, colonoscopias o resonancias magnéticas (RMN), y advirtiendo de que “su gestión nos está costando vidas”.

El colectivo también reclama mejoras estructurales en los hospitales y centros de salud, así como dignidad laboral para los profesionales y un plan real que garantice el futuro sanitario de la provincia. Con el grito de “¡Ni un@ menos!”, ONUSAP recuerda que los problemas de Huelva van mucho más allá de los cribados de cáncer de mama, afectando a todas las áreas asistenciales.

La manifestación pretende ser una llamada de atención a las administraciones autonómicas y estatales ante el abandono histórico de la sanidad onubense. “Huelva existe y está harta de su abandono. La salud es un derecho, no permitas que te la arrebaten”, reza el cartel convocante.

Con esta nueva marcha, los onubenses volverán a llenar las calles para defender lo que consideran un servicio esencial que se está desmantelando en favor de la privada, y exigir que la provincia cuente, de una vez por todas, con una sanidad pública digna, accesible y de calidad.