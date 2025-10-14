La provincia roza el lleno en hoteles durante el puente del 12 de octubre

Huelva se consolidó como uno de los destinos más atractivos de Andalucía durante el puente del 12 de octubre, con un grado de ocupación hotelera del 86,8%, según los datos del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Esta cifra se sitúa 6,5 puntos por encima de las previsiones iniciales y representa uno de los mejores registros de los últimos años, solo superado por Málaga y seguida muy de cerca por Sevilla y Granada.

El consejero destacó que se trata del mejor resultado desde la pandemia en estas fechas, con una afluencia turística que ha beneficiado tanto a la costa como al interior de la provincia. En Huelva, los hoteles superaron el 90% de ocupación el sábado 11 de octubre, reflejando el interés de visitantes de otras provincias andaluzas, de España y de Portugal por el litoral y el Andévalo.

El turismo rural también tuvo un papel destacado en Huelva, con un 58,8% de ocupación en alojamientos rurales, superando ampliamente las previsiones y situándose entre las provincias andaluzas con mayor éxito en este segmento.

Asimismo, las viviendas de uso turístico de la provincia contribuyeron al buen resultado global, siguiendo la tendencia de crecimiento del turismo experiencial en Andalucía. Bernal resaltó que la combinación de climatología favorable, atractivos culturales y naturales y la oferta de alojamiento ha convertido este puente en un éxito rotundo para Huelva y el conjunto de la comunidad.